Suscribirse

Deportes

Saeta, marca colombiana, irá al Mundial 2026 con Haití: gesto tras terremoto en 2010 valió la pena

Una empresa deportiva nacional estará presente con un cuadro clasificado a la próxima cita orbital de Norteamérica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 7:03 p. m.
Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026
Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Colombia estará, por primera vez, con una marca deportiva nacional en una cita mundialista de fútbol como lo será la de Norteamérica 2026.

Saeta es la empresa que alguna vez apostó, y terminó por ganarse dicho privilegio.

En el plano local estas equipaciones son conocidas de manera masiva, pero ahora tendrán la chance de trascender a nivel mundial por su exposición en la Copa del Mundo.

Equipación de Haití con patrocinio de Saeta
Equipación de Haití con patrocinio de Saeta | Foto: Getty Images

El combinado de Haití, al cual acompañan desde 2010, es la nación que portará el logo de la marca cafetera en su pecho.

Contexto: Mundial United 2026 | El discurso de camerino de Duckens Nazon, jugador de Haití, que da ganas de llorar y le da la vuelta al mundo: y lograron la histórica clasificación

La confección de los uniformes, así como todos los detalles de las prendas que llevará esta nación del Caribe en el Mundial, serán fabricados en tierras colombianas.

El pasado 12 de noviembre, Saeta fijó en su perfil de Instagram el anuncio del acompañamiento a Haití con una nueva camiseta.

“El talento haitiano que nos representa. Demostrando su calidad en cada sesión de entrenamiento con la comodidad y estilo de nuestra última colección”, avisaban.

Una historia de años con final feliz

Haití en 2010 vivió uno de los episodios más trágicos de su historia. Un terremoto destruyó en un gran porcentaje el país, el cual ha tenido que reponerse de esto a lo largo del último tiempo.

En medio de dicha contingencia de la isla, la marca Saeta decidió ofrecerse para producir y regalar los uniformes al seleccionado caribeño.

Contexto: Petro felicitó a Saeta, marca deportiva colombiana, por vestir a Haití para el Mundial 2026: su mensaje impactó las redes

La respuesta por parte de la Federación Haitiana fue aceptada. Un tiempo después, cuando el país pudo levantarse de lo ocurrido, se dio la firma de un contrato que formalizó la relación comercial entre Saeta y Haití.

A hoy, después de 10 años de haber apostado la marca nacional por este país, es que recogen los frutos de ese buen gesto que tuvieron en medio de las dificultades de los caribeños.

Tras oficializarse el paso de Haití al Mundial luego de 52 años, también quedó establecido que Saeta vaya al certamen en Estados Unidos, Canadá y México.

Medios de comunicación que reportan temas deportivos en X, como Juez Central, resaltó el hecho así: “El apoyo e inversión en los haitianos valió toda la pena. SAETA estará en el Mundial con Haití“.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

CONCACAF (América del Norte, Centroamérica y Caribe):

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • Haití (clasificó como primero en su grupo)
  • Panamá
  • Curazao

CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay

AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita

CAF (África): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal

UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

2. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

3. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

4. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

5. Saeta, marca colombiana, irá al Mundial 2026 con Haití: gesto tras terremoto en 2010 valió la pena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HaitíMundial 2026marcas colombianas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.