Este jueves, 20 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un sorpresivo mensaje que desató una fuerte interacción en las redes sociales.

En la publicación que hizo en su cuenta de X, el mandatario colombiano felicitó a la marca deportiva colombiana Saeta por tomar la decisión de vestir a la selección de Haití para el Mundial de 2026.

El mandatario, quien en su mandato ha realizado varias visitas oficiales a Haití, destacó que esa empresa deportiva le tienda la mano a un país que viene atravesando una profunda crisis política y social.

Los fanáticos aplauden en las calles de Puerto Príncipe el 18 de noviembre de 2025 mientras Haití celebra su victoria sobre Nicaragua y la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. | Foto: AFP

“Felicitaciones a Saeta. Marca colombiana que estará en las camisetas del mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia”, posteó Petro.

Felicitaciones a SAETA. Marca colombiana que estará en las camisetas del mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia. https://t.co/qdebvIMjtD — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025

Ese post del mandatario colombiano generó una ola de reacciones en X. Uno de los usuarios expresó: “Excelente, presidente. Bien por resaltar el papel de Saeta en la economía alrededor del deporte de Bogotá y de Colombia. Hay que trabajar e impulsar el sector deportivo y privado”.

Excelente, presidente. Bien por resaltar el papel de Saeta en la economía alrededor del deporte de Bogotá y de Colombia. Hay que trabajar e impulsar el sector deportivo y privado — Javier Suárez Alonso (@JavierSuarezA_) November 20, 2025

Pero también recibió críticas: “Dice usted ‘ayudar es la clave de la existencia’… Pero de ayudas en Colombia poco vemos por parte de su Gobierno, presidente @petrogustavo. El Cauca está consumido por la violencia. Niños que viven en medio de las balas”.

Dice usted "Ayudar es la clave de la existencia".....



Pero de ayudas en Colombia poco vemos por parte de su gobierno Presidente @petrogustavo.



El Cauca está consumido por la violencia. Niños que viven en medio de las balas. — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) November 20, 2025

“Deberían quedar esas regalías en Colombia, hay que ayudar, sí, pero primero la PATRIA, aquí en Colombia hay millones de personas en estado de vulnerabilidad y necesidad. No estoy de acuerdo, primero COLOMBIA”, se desprendió en otro post en reacción al mensaje de Petro.

Deberían quedar esas regalías en Colombia, hay que ayudar si pero primero la PATRIA, aquí en Colombia hay millones de personas en estados de vulnerabilidad y necesidad.

No estoy de acuerdo primero COLOMBIA. — Abogados Penalistas. (@MnicaGonzlezPr2) November 20, 2025

Y otro usuario expresó: “La empresa privada es la clave del desarrollo comercial”.

La empresa privada es la clave del desarrollo comercial — Yeyo Cisf Vega M. (@yeyosolocisf) November 20, 2025