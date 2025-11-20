Suscribirse

Petro felicitó a Saeta, marca deportiva colombiana, por vestir a Haití para el Mundial 2026: su mensaje impactó las redes

Esa selección terminó con 52 años sin clasificar a esa competencia.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 5:42 p. m.
Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro felicitó a una marca deportiva colombiana por su gesto con Haití. | Foto: Presidencia

Este jueves, 20 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un sorpresivo mensaje que desató una fuerte interacción en las redes sociales.

En la publicación que hizo en su cuenta de X, el mandatario colombiano felicitó a la marca deportiva colombiana Saeta por tomar la decisión de vestir a la selección de Haití para el Mundial de 2026.

El mandatario, quien en su mandato ha realizado varias visitas oficiales a Haití, destacó que esa empresa deportiva le tienda la mano a un país que viene atravesando una profunda crisis política y social.

Los fanáticos aplauden en las calles de Puerto Príncipe el 18 de noviembre de 2025 mientras Haití celebra su victoria sobre Nicaragua y la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haití, que participó por última vez en el Mundial de 1974, completó una improbable campaña de clasificación con una victoria por 2-0 sobre Nicaragua.
Los fanáticos aplauden en las calles de Puerto Príncipe el 18 de noviembre de 2025 mientras Haití celebra su victoria sobre Nicaragua y la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. | Foto: AFP

“Felicitaciones a Saeta. Marca colombiana que estará en las camisetas del mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia”, posteó Petro.

Ese post del mandatario colombiano generó una ola de reacciones en X. Uno de los usuarios expresó: “Excelente, presidente. Bien por resaltar el papel de Saeta en la economía alrededor del deporte de Bogotá y de Colombia. Hay que trabajar e impulsar el sector deportivo y privado”.

Pero también recibió críticas: “Dice usted ‘ayudar es la clave de la existencia’… Pero de ayudas en Colombia poco vemos por parte de su Gobierno, presidente @petrogustavo. El Cauca está consumido por la violencia. Niños que viven en medio de las balas”.

“Deberían quedar esas regalías en Colombia, hay que ayudar, sí, pero primero la PATRIA, aquí en Colombia hay millones de personas en estado de vulnerabilidad y necesidad. No estoy de acuerdo, primero COLOMBIA”, se desprendió en otro post en reacción al mensaje de Petro.

Y otro usuario expresó: “La empresa privada es la clave del desarrollo comercial”.

Finalmente, sobre la hazaña conseguida por Haití, expertos en la materia han señalado que ese importante logro de clasificar al Mundial 2026 se debe en gran parte al trabajo meticuloso de su seleccionador, el francés Sébastien Migné, quien ha guiado a la selección caribeña al segundo mundial de su historia.

