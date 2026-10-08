El líder de la Liga BetPlay, América de Cali, se mueve en cuanto a la conformación de su nómina. Este jueves, 8 de octubre de 2026, el delegado deportivo del cuadro escarlata, Luis Paz, confirmó la compra de Yeison Guzmán, el crack y número 10 del equipo vallecaucano.

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Yeison Guzmán llegó al América de Cali en enero de 2026 y, con buenas actuaciones, acabó convirtiéndose rápidamente en figura. La compra definitiva por parte de los diablos rojos cae bastante bien en la hinchada.

Cabe recordar que Guzmán arribó al América en condición de préstamo, desde Fortaleza de Brasil, hasta diciembre de 2026. El contrato de Yeison con el cuadro cearense iba hasta diciembre de 2028.

Yeison Guzmán fue presentado en América de Cali para enero de 2026. Foto: @AmericadeCali

“Con Yeison Guzmán la opción de compra ya se hizo, ya es parte del club, había unas cláusulas que ya se cumplieron”, dijo Luis Paz en diálogo con Zona Libre de Humo.

#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"Con Yeison Guzmán la opcion de compra ya se hizo, ya es parte del club, había unas cláusulas que ya se cumplieron" Luis Paz, @AmericaDeCali 📷 D.R.A. https://t.co/rIN38nEwkl — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) October 8, 2026

América de Cali sigue a paso firme en Liga y Copa BetPlay

Luego de 12 partidos disputados, América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 27 unidades. Le saca tres de ventaja a su perseguidor más cercano, y clásico de ciudad, Deportivo Cali.

Además de la competencia liguera, la mecha también ve con buenos ojos la posibilidad de avanzar en Copa BetPlay. Está en los cuartos de final de la competencia, donde enfrentará a la gran revelación, Barranquilla F. C., que viene de eliminar a Junior y a Millonarios.

Un gran porcentaje de la efectividad de América de Cali este semestre se debe a su entrenador, David González. Con él al mando, los jugadores escarlatas han sacado partidos importantes adelante, y ven con muy buenos ojos la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de liga anticipadamente.

LA INTIMIDAD DE UNA PRÁCTICA DEL AMÉRICA Micrófono abierto con el técnico David González para disfrutar de un entrenamiento del líder de la liga colombiana. 📺 Mira #SportsCenter por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/9vPSw4HIdf — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 8, 2026

La última vez que América de Cali quedó campeón de la Liga BetPlay fue en 2020, venciendo a Santa Fe en la final. Ahora, la meta de González y sus dirigidos es levantar la tan ansiada estrella 16 en diciembre.