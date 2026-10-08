Los 5 carros eléctricos que impulsaron un récord histórico de ventas en Colombia: conozca cuánto cuestan

Durante el mes de septiembre, se vivió un hito histórico en el mercado automotor colombiano, en donde uno de cada dos vehículos nuevos matriculados pertenecía a una unidad eléctrica o híbrida.

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Los reportes de la ANDI y Fenalco indican que estas tecnologías llegaron a alcanzar una participación del 50,7 % del mercado, con un total de 17,156 carros registrados.

En el transcurso de este periodo, los vehículos eléctricos consiguieron sus mayores registros mensuales, al haber matriculado 5.895 carros, trayendo un crecimiento del 217,3 % frente al mismo mes de 2025 y representando el 17,4 % del mercado nacional.

Los vehículos eléctricos ya llegaron a duplicar las matriculadas que habían registrado durante todo el 2025. Entre enero y septiembre han logrado vender 39.784 unidades, frente a las 19.724 de todo el año anterior.

En otras palabras, en nueve meses superaron en un 101,7 % el registro anual del año pasado.

Los vehículos eléctricos que impulsaron un hito en el país

Las cifras registradas en el mes de septiembre marcan un hecho histórico en el sector automotor del país, demostrando el interés de los ciudadanos en optar cada vez más por unidades que cuentan con tecnologías renovables.

Entre esto se observó la presencia de carros eléctricos que ayudaron a conseguir el récord histórico de ventas en el país. Los cinco modelos más vendidos representaron el 62 % del total de las unidades comercializadas y fueron los siguientes:

Tesla Model Y

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

El Tesla Model Y es una SUV que se ha destacado en el mercado colombiano como el carro más vendido hasta la fecha, con 14.381 unidades registradas. Durante el mes de septiembre mantuvo su posición al conseguir 2.220 ventas.

Este automóvil ofrece una aceleración desde 0 hasta 100 km/h en 5,9 segundos, además de una velocidad máxima de 201 km/h.

Cuenta con un motor eléctrico trasero con 299. El Tesla Model Y presenta dos versiones en el país: la Rear-Wheel Drive y la All-Wheel Drive, las cuales ofrecen un precio de $119.990.000 y $144.990, respectivamente.

Chery E5

Chery E5 Luxury Foto: Chery - API

La Chery E5 fue el segundo vehículo eléctrico que más unidades vendió durante el mes de septiembre, consiguiendo registrar 483 registros.

Este modelo es una SUV que ofrece una autonomía de 422 km bajo el ciclo NEDC, una potencia de 208 hp y un torque de 288 Nm. Cuenta con una aceleración de 0-100 km/h en 7,1 segundos y una velocidad máxima de 171 km/h.

El precio de entrada de este carro se encuentra desde los $79.990.000 en su versión Comfort y los $89.990.000 en su versión Luxury.

BYD Yuan Up

BYD Yuan Up Foto: BYD - API

El BYD Yuan Up es un crossover subcompacto tipo SUV que destaca por un estilo moderno, juvenil y funcional.

Este carro cuenta con una potencia máxima de 130 kW (174 HP), un torque máximo de 290 Nm, una aceleración de 0-100 km/h en 7,9 segundos y una autonomía de hasta 380 km bajo ciclo NEDC.

Durante el mes de septiembre, el BYD Yuan UP vendió 409 unidades en Colombia. Su precio de entrada es de $99.990.000.

MG S5

La MG S5 EV es la más económica en el segmento de SUV en Colombia. Foto: MG / API

El MG S5 es un SUV 100 % eléctrico que destaca principalmente por su tracción trasera, amplio espacio y completo equipamiento de serie. Ofrece un motor eléctrico trasero de 125 kW (167 hp), un torque instantáneo de 250 Nm, una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos y una capacidad de batería de 49 kWh.

Su precio se encuentra desde los $84.990.000 en su versión Comfort y $94.990.000 en su versión Deluxe.

Tesla Model 3

Los vehículos eléctricos siguen ganando protagonismo en Colombia, aunque persisten retos relacionados con infraestructura y costos. Foto: Getty Images

El Tesla Model 3 es un sedán deportivo 100 % eléctrico que destaca por su alta eficiencia aerodinámica, tecnología avanzada y gran autonomía. Dispone de una potencia de hasta 460-464 hp, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y velocidad máxima de 262 km/h.

En el mercado, su valor se encuentra en $114.990.000 en su versión Rear-Wheel Drive y $139.990.000 en su versión All-Wheel Drive.