Caterin Escobar destapó la verdad de supuesto romance en ‘MasterChef Celebrity’: “Nos volvemos cercanos”.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande de Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity?

“Mi mayor aprendizaje fue no tenerle miedo a la cocina. Yo lo dije cuando llegué al programa. La verdad, sabía hacer un asado para compartir con la familia, pero de cocciones, de salsas y de tiempos, no tenía ni idea”.

“El programa me dio la tranquilidad de poder preparar lo que yo me sienta cómodo de preparar y, si lo tengo que hacer con una receta, no tengo ningún problema. Antes no era capaz de hacer una receta, me complicaba por cualquier situación y en este momento, no es así”, finalizó.