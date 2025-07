Cuando hicieron el relevo en el equipo de Julián, ingresó Caterin Escobar y Michelle Rouillard, quienes no lograron ponerse de acuerdo en los utensilios y productos que querían usar.

“ Lo que habla es una falta de confianza y eso no es chévere recibirlo ”, dijo la modelo frente a la cámara, después de que su compañera la cuestionará por el sartén que iba a usar.

Más adelante, ambas actrices volvieron a tener una diferencia cuando estaban armando las hamburguesas y Michelle quería agregarle más salsa cuando Caterin le dijo que no porque los chefs habían dicho que no le pusieran tantas.

Aunque Escobar mencionó que no era una discusión y entendía era cuestión de la presión y el afán que estaban viviendo en la cocina, Rouillard volvió a demostrar su disgusto y dijo: “Caterin no me escucha, yo siento que las hamburguesas quedaron simples”.