Estados Unidos

La Casa Blanca afirma que el régimen cubano está “al borde del colapso” y pide prudencia al hablar con Trump en medio de tensiones

Las presiones de Norteamérica tienen la finalidad de derrocar el gobierno cubano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 2:36 a. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP / UnoTV / Montaje: Semana

Estados Unidos ha aumentado las presiones al régimen cubano, en especial desde la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Funcionarios del Gobierno de Donald Trump han asegurado que le hace falta muy poco a la administración de Cuba para ser derrocada. Desde hace un par de semanas, el país norteamericano bloqueó las transacciones de petróleo entre la isla y Venezuela, lo que ha contribuido a la crisis económica de la región.

Este jueves, 5 de febrero, en medio de una conferencia de presa, la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que: “Creo que el hecho de que el gobierno cubano esté en sus últimos momentos y que su país esté a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos”, como respuesta de un periodista sobre la supuestas conversaciones que están sosteniendo ambos países.

Miguel Díaz-Canel.
Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images

“El presidente (Trump) siempre está dispuesto a entablar diplomacia y creo que eso es algo que está ocurriendo con el gobierno cubano”, agregó la portavoz de presidencia.

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

Antes de las declaraciones de Leavitt, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su nación está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, con la condición de que se lleve a cabo sin presiones y respetando la soberanía nacional.

Estados Unidos

Identifican sangre en la casa donde desapareció la madre de una reconocida presentadora de Estados Unidos: los detalles de la investigación

Estados Unidos

Pizza Hut planea cerrar más de 200 locales mientras su empresa matriz revisa el futuro de la cadena

Estados Unidos

Así llega el equipo del colombiano Christian González al Super Bowl LX, ¿New England Patriots es el favorito?

Estados Unidos

Detalles de la desaparición de una familia hispana en Estados Unidos tras un hallazgo clave de la policía dentro de la vivienda

Estados Unidos

Melania Trump se reúne en la Casa Blanca con rehén liberado por Hamás tras más de un año de cautiverio

Estados Unidos

La famosa presentadora Savannah Guthrie exige pruebas de que su madre sigue viva

Deportes

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Turismo

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro criticó la intervención militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro: “No sabíamos de eso”

Al mismo tiempo, aprovechó para criticar que Washington impuso un “bloqueo energético” contra la isla y señaló que es “condenable” que una potencia mundial use una política “agresiva” y “criminal” en contra de una pequeña nación.

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

El líder denunció que Cuba está entrando a un escenario de desabastecimiento agudo de combustible. “No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, sentenció Díaz-Canel.

“Cuba está a punto de caer... Parece que se está desmoronando”.
Trump ha asegurado que miles de inmigrantes podrán regresar a Cuba si hay un cambio político en la isla. Foto: AP

Trump, por su parte, ha sostenido en varias oportunidades que se ha comunicado con Cuba y que los miles de ciudadanos que han abandonado la isla podrían regresar a su país de origen si se concreta un cambio político. “Estamos hablando con Cuba. Tenemos decenas de miles de personas que fueron obligadas a salir de allí, quizás quieran regresar. Tendrán esa opción”, dijo el mandatario en una entrevista con NBC News el pasado miércoles, 4 de febrero.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Pese a que la administración cubana había negado los diálogos, días atrás el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que ha habido “algunos intercambios de mensajes”, en medio de una entrevista con CNN. Sin embargo, aclaró que no se trata de un “diálogo bilateral” formal.

Más de Estados Unidos

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

La Casa Blanca afirma que el régimen cubano está “al borde del colapso” y pide prudencia al hablar con Trump en medio de tensiones

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

Identifican sangre en la casa donde desapareció la madre de una reconocida presentadora de Estados Unidos: los detalles de la investigación

x

Pizza Hut planea cerrar más de 200 locales mientras su empresa matriz revisa el futuro de la cadena

x

Así llega el equipo del colombiano Christian González al Super Bowl LX, ¿New England Patriots es el favorito?

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.

Detalles de la desaparición de una familia hispana en Estados Unidos tras un hallazgo clave de la policía dentro de la vivienda

x

Melania Trump se reúne en la Casa Blanca con rehén liberado por Hamás tras más de un año de cautiverio

x

La famosa presentadora Savannah Guthrie exige pruebas de que su madre sigue viva

x

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Kyle Wagner fue arrestado en Minneapolis por el Departamento de Justicia tras difundir amenazas contra agentes federales y realizar ciberacoso, mientras se identificaba como miembro de Antifa.

El activista de Antifa que desafió a ICE: arresto por amenazas y ciberacoso

ICE - Super Bowl LX 2026

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Noticias Destacadas