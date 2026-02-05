Estados Unidos ha aumentado las presiones al régimen cubano, en especial desde la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Funcionarios del Gobierno de Donald Trump han asegurado que le hace falta muy poco a la administración de Cuba para ser derrocada. Desde hace un par de semanas, el país norteamericano bloqueó las transacciones de petróleo entre la isla y Venezuela, lo que ha contribuido a la crisis económica de la región.

Este jueves, 5 de febrero, en medio de una conferencia de presa, la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que: “Creo que el hecho de que el gobierno cubano esté en sus últimos momentos y que su país esté a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos”, como respuesta de un periodista sobre la supuestas conversaciones que están sosteniendo ambos países.

Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images

“El presidente (Trump) siempre está dispuesto a entablar diplomacia y creo que eso es algo que está ocurriendo con el gobierno cubano”, agregó la portavoz de presidencia.

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

Antes de las declaraciones de Leavitt, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su nación está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, con la condición de que se lleve a cabo sin presiones y respetando la soberanía nacional.

Reportero: El gobierno cubano está negando lo que el presidente Trump dijo sobre que ya están manteniendo conversaciones. ¿Cómo respondería a eso?@PressSec: “Creo que el hecho de que el gobierno cubano esté en sus últimos momentos y que su país esté a punto de colapsar,… pic.twitter.com/RlSkdRMBJt — USA en Español (@USAenEspanol) February 5, 2026

Al mismo tiempo, aprovechó para criticar que Washington impuso un “bloqueo energético” contra la isla y señaló que es “condenable” que una potencia mundial use una política “agresiva” y “criminal” en contra de una pequeña nación.

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

El líder denunció que Cuba está entrando a un escenario de desabastecimiento agudo de combustible. “No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, sentenció Díaz-Canel.

Trump ha asegurado que miles de inmigrantes podrán regresar a Cuba si hay un cambio político en la isla. Foto: AP

Trump, por su parte, ha sostenido en varias oportunidades que se ha comunicado con Cuba y que los miles de ciudadanos que han abandonado la isla podrían regresar a su país de origen si se concreta un cambio político. “Estamos hablando con Cuba. Tenemos decenas de miles de personas que fueron obligadas a salir de allí, quizás quieran regresar. Tendrán esa opción”, dijo el mandatario en una entrevista con NBC News el pasado miércoles, 4 de febrero.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Pese a que la administración cubana había negado los diálogos, días atrás el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que ha habido “algunos intercambios de mensajes”, en medio de una entrevista con CNN. Sin embargo, aclaró que no se trata de un “diálogo bilateral” formal.