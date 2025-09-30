Suscribirse

Estados Unidos

En Estados Unidos pagarán por ver películas durante Halloween; así puede aplicar

Las películas que hacen parte de la dinámica son del género de terror.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 11:41 a. m.
Es común que durante todo octubre se lleven a cabo eventos con temáticas de este tipo. | Foto: Getty Images

Cable TV, una compañía de streaming e internet, realizará una curiosa dinámica enmarcada en la temporada de Halloween, que ya se acerca en Estados Unidos.

La empresa publicó en su página web las bases del concurso que denomina La Pasantía Thrillternship o El Trabajo Soñado (Dream Job, en inglés), en el que las personas inscritas tendrán la oportunidad de ver películas de terror a cambio de suscripciones y premios en efectivo.

Los participantes, llamados “Thrilltern”, deberán visualizar una maratón de películas de terror provenientes de una lista de la compañía.

x
Por cada película deberá hacer una reseña. | Foto: Getty Images

Para cada una, se tendrá que producir o transmitir un video en que deberá adjuntar una reseña y la calificación que le asigna al largometraje en mención.

Cada usuario será acreedor de un mes de Screambox, la suscripción a su plataforma de streaming de terror por 99 centavos, y un año para el ganador.

Ahora bien, los incentivos mayores son una tarjeta de regalo de 50 dólares de Uber Eats y la suma de 666 dólares en efectivo por la participación en la dinámica.

Además, Cable TV asumirá los costos de las suscripciones a las plataformas donde están las películas, como Netflix, HBO, Amazon Prime o Hulu.

El concurso Dream Job está abierto únicamente a residentes legales de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia, que en la fecha de inscripción tengan 18 años o más, o hayan alcanzado la mayoría de edad según las leyes del estado donde residen, según la página online.

x
El género del terror es uno de los más rentables de Hollywood, ya que no requieren de presupuestos tan altos como otras producciones. | Foto: Getty Images

El plazo máximo de inscripciones es el 7 de octubre de 2025 a las 11:59 de la noche, hora local de las Montañas.

Entre las películas destacadas se encuentran Pesadilla en Elm Street (1984), El hombre de los dulces (1992), La malvada muerte (1981), El exorcista (1973), ¡Huye! (2017), Halloween (1978), Hereditary (2018), Eso (2017), Mártires (2008), El resplandor (1980), Los extraños (2008), La masacre de Texas (1974), entre otras.

Para más información, consulte la página oficial de Cable TV.

