A lo largo de la historia del cine se han realizado cientos de películas de terror, pero muchos concuerdan en que ‘El Resplandor’ es una de las mejores cintas de este género cinematográfico.

Aunque a Stephen King nunca le agradó la adaptación a cargo del icónico director, Stanley Kubrick, esto no quita que se trate de un título que recibió muchos elogios, tanto de la crítica como de la audiencia. Eso sí, Kubrick tenía muy claro que existía un thriller, que fue estrenado en 1988, que era mucho mejor que su película basada en la obra del escritor King.

La obra a la cual se refiere Kubrick fue dirigida por George Sluizer y se llama ‘Desaparecida’. Este thriller es una coproducción entre Francia y Holanda y cuenta la historia de una pajera que se encontraba en vacaciones, Rex y Saskia. Un día ella desaparece sin dejar rastro en una gasolinera y el hombre dedica los próximos 3 años a intentar a dar con el paradero de su enamorada. El hombre parecía fracasar en su búsqueda, pero de la nada comenzó a recibir postales de una persona que le promete explicar todo lo sucedido con Saskia, pero para ello le impone condiciones muy especiales.

Este título fue un éxito rotundo desde su entreno, tanto así que desde Hollywood se hizo una versión americana de esta adaptación de la novela de Tim Krabbé. La versión de Hollywood contó con los servicios del propio Sluizer para la dirección, pero el resultado final no fue esperado a pesar de haber contado con un elenco lleno de estrellas del cine, entre los que destacaban Jeff Bridges, Kiefer Sutherland o Sandra Bullock.

Aunque la versión americana no llenó las expectativas de la audiencia, la obra franco-holandesa de 1988 sigue siendo considerada como una de las mejores películas del siglo XX, algo que el mismísimo Kubrick reconoció a Sluizer.

De hecho, Sluizer habló de esta curiosa anécdota, que vivió con Kubrick, en una entrevista que concedió a The Criterion Channel.

Escena de la película 'Desaparecida' de 1988 dirigida por George Sluizer | Foto: Captura de video

“Vio la película y, para mi gran alegría, era el mayor fan de la película. Afirmó haberla visto al menos diez veces. Me llamó cuando estaba trabajando en Los Angeles y hablamos de la película plano a plano. Recuerdo que me dijo: ‘Esta es la película más aterradora que he visto en mi vida’. Y le respondí: ‘¿Has visto El Resplandor?’. Me dijo: ‘Comparada con ‘Desaparecida’, ‘El Resplandor’ es un juego de niños y no da miedo en absoluto.”