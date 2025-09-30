Películas
Netflix se viste de Halloween; las 10 películas de terror que debería ver al menos una vez en la vida
Con estas producciones se puede vivir una noche llena de terror y suspenso.
Con la llegada de octubre, las plataformas de streaming, como Netflix, se preparan para una de las festividades más populares del año: Halloween.
Durante este mes, estas plataformas transforman sus catálogos para ofrecer una programación especial cargada de estrenos escalofriantes, ideales para los amantes del terror y el suspenso.
Desde películas clásicas hasta nuevas producciones llenas de sustos, las opciones disponibles abarcan todos los gustos y edades.
Ya sea en familia, con amigos o en pareja, las personas pueden elegir entre una gran variedad de géneros: terror, comedia oscura, suspenso o aventuras sobrenaturales.
Las plataformas aprovechan también esta temporada para estrenar contenido exclusivo y ambientado en el espíritu de Halloween.
Películas y series de terror para ver en Halloween
- La maldición de Hill House
Esta serie cuenta cómo una familia regresa a la terrorífica mansión donde crecieron y deben enfrentar grandes y complejos traumas del pasado. En esta producción se puede apreciar que los hermanos Crain no solamente deben luchar con el miedo y los demonios del pasado, sino con sus propios temores al recordar lo que vivieron.
- Verónica
Esta película tiene lo que más asusta a las personas: está basada en hechos reales. Siendo una historia española, la trama lleva a un Madrid de los años 90, momento en el que una joven experimenta fenómenos paranormales, luego de usar una ouija.
- El ritual
Este filme cuenta la historia de un grupo de amigos universitarios que se meten en una aventura en los bosques de Suecia y terminan enfrentándose a una presencia paranormal que los acecha todo el tiempo.
- Midsommar
Una pareja viaja a un pueblo de Suecia para acudir a un festival de verano, y aunque todo parecía ir bien, todo cambia cuando hacen parte de una pesadilla llena de rituales macabros.
- 1922
Solamente al conocer que esta historia está basada en un relato de Stephen King, el miedo llega solo. Esta historia cuenta cómo un hombre granjero quiere y busca asesinar a su esposa, lo cual lo llena de culpa y se desmorona lentamente por sentir temor.
- La invitación
Esta historia se centra en contar cómo la pérdida de un hijo afectó a una pareja (Will y Eden), lo que la llevó a desaparecer sin dejar rastro. La película nos muestra lo que ocurre en su regreso, pero casada y convertida en otra persona, algo muy inquietante para Will.
- Creep
Por necesidad de dinero, un camarógrafo acepta el trabajo de grabar a un hombre en una cabaña aislada, y conforme pasan las horas, la personalidad del hombre se vuelve inquietante y las cosas comienzan a ponerse oscuras.
- El juego de Gerald
El nombre de Stephen King también está en esta película y la historia cuenta cómo una mujer debe sobrevivir al terror psicológico, luego de quedar esposada a una cama tras tener un juego sexual que salió totalmente mal.
- Apostol
Esta historia está ambientada a principios del siglo XX y cuenta cómo un hombre busca a su hermana desaparecida en una isla donde habita una secta peligrosa.
- Expediente Warren - El Conjuro
Está basada en todos los casos paranormales que tuvieron los famosos Ed y Lorraine Warren, en donde siempre luchaban ante una entidad oscura que buscaba atormentarlos.
Con estas películas y series, el mes de octubre se convierte en una oportunidad perfecta para disfrutar del entretenimiento temático que las plataformas de streaming ofrecen, haciendo que cada noche sea una experiencia espeluznantemente entretenida.