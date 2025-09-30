Con la llegada de octubre, las plataformas de streaming, como Netflix, se preparan para una de las festividades más populares del año: Halloween.

Durante este mes, estas plataformas transforman sus catálogos para ofrecer una programación especial cargada de estrenos escalofriantes, ideales para los amantes del terror y el suspenso.

Desde películas clásicas hasta nuevas producciones llenas de sustos, las opciones disponibles abarcan todos los gustos y edades.

Los amantes del cine de terror pueden descubrir el universo de "El Conjuro" siguiendo el orden de visualización perfecto. | Foto: Getty Images

Ya sea en familia, con amigos o en pareja, las personas pueden elegir entre una gran variedad de géneros: terror, comedia oscura, suspenso o aventuras sobrenaturales.

Las plataformas aprovechan también esta temporada para estrenar contenido exclusivo y ambientado en el espíritu de Halloween.

Películas y series de terror para ver en Halloween

La maldición de Hill House

Esta serie cuenta cómo una familia regresa a la terrorífica mansión donde crecieron y deben enfrentar grandes y complejos traumas del pasado. En esta producción se puede apreciar que los hermanos Crain no solamente deben luchar con el miedo y los demonios del pasado, sino con sus propios temores al recordar lo que vivieron.

Verónica

Esta película tiene lo que más asusta a las personas: está basada en hechos reales. Siendo una historia española, la trama lleva a un Madrid de los años 90, momento en el que una joven experimenta fenómenos paranormales, luego de usar una ouija.

El ritual

Este filme cuenta la historia de un grupo de amigos universitarios que se meten en una aventura en los bosques de Suecia y terminan enfrentándose a una presencia paranormal que los acecha todo el tiempo.

Midsommar

Una pareja viaja a un pueblo de Suecia para acudir a un festival de verano, y aunque todo parecía ir bien, todo cambia cuando hacen parte de una pesadilla llena de rituales macabros.

1922

Solamente al conocer que esta historia está basada en un relato de Stephen King, el miedo llega solo. Esta historia cuenta cómo un hombre granjero quiere y busca asesinar a su esposa, lo cual lo llena de culpa y se desmorona lentamente por sentir temor.

La invitación

Esta historia se centra en contar cómo la pérdida de un hijo afectó a una pareja (Will y Eden), lo que la llevó a desaparecer sin dejar rastro. La película nos muestra lo que ocurre en su regreso, pero casada y convertida en otra persona, algo muy inquietante para Will.

Creep

Por necesidad de dinero, un camarógrafo acepta el trabajo de grabar a un hombre en una cabaña aislada, y conforme pasan las horas, la personalidad del hombre se vuelve inquietante y las cosas comienzan a ponerse oscuras.

El juego de Gerald

El nombre de Stephen King también está en esta película y la historia cuenta cómo una mujer debe sobrevivir al terror psicológico, luego de quedar esposada a una cama tras tener un juego sexual que salió totalmente mal.

Apostol

Esta historia está ambientada a principios del siglo XX y cuenta cómo un hombre busca a su hermana desaparecida en una isla donde habita una secta peligrosa.

Expediente Warren - El Conjuro

Está basada en todos los casos paranormales que tuvieron los famosos Ed y Lorraine Warren, en donde siempre luchaban ante una entidad oscura que buscaba atormentarlos.