La reacción del público ha sido abrumadoramente positiva, con muchos fanáticos elogiando su creatividad y su capacidad para divertirse: #Karol G dice: ‘¿Dónde estará mi falda nueva’?“; “Que no lo vea Anuel porque se enamora”; “Feid es mucho ambiente para cualquiera”; “Me vi toda la película y nunca salió esta parte”; “ Pero se le han puesto la ropa a Karol G ”; “Otra prueba de que Feid es el amor de mi vida”; “Necesito a Karol G disfrazada de Latrel”, fueron algunos de los mensajes de fans en el video.

NO NOS VAN A GANAR CON EL DISFRAZ ESTE AÑO PUES @SEBAXXSS y MAÑANA SALE MUSICA NUEVAAA Hijeputaenveldaaaaaa!!!!

No siendo suficiente, en la cuenta de Sebas, el DJ de Ferxxo, protagonizaron una de las escenas icónicas de las gemelas Wilson, de quienes están disfrazadas y que en la película son reemplazadas por los dos agentes federales que tomaron su puesto.

En la escena se puede ver cómo los policías, disfrazados de Brittany y Tiffany Wilson llegan al hotel en los Hamptons y al no ser tener presente que las demás personas las ven como mujeres y no como hombres, reaccionan hablando con voz grave y buscando pelea con unos hombres que al pasar les silbaron y les lanzaron piropos.

Esta característica escena de la película fue recreada por el cantante paisa y una vez más, los comentarios no se hicieron esperar: “Esperé que me pusiera competencia cualquiera, menos Feid”, escribió el influencer Camilo Pulgarín, quien a veces le da vida a María José, y junto a él varios seguidores siguieron resaltando la creatividad, pero sobre todo el humor con el que Feid se tomó su disfraz y los videos que hizo.

Anuel AA quedó ‘ardido’ por respuesta que dio Feid y terminó sacándole a relucir a Karol G: “Tu mujer me ama”

“Es Juanda y Karol G de Temu”; “Al fin le saca provecho él a la ropa de Carolina”; “Ya encontré las rubias, meras lindas”; “El Ferxxo hasta de mujer se ve precioso”; “Ay no, amo que Feid es tan random”; “Quién es esa bebita pues mor”; “Dónde están las rubias de Temu”; “El Ferxxo se parece a Higging, el de Son como niños”; “Ese es el que canta Románticos de lunes?”; “Jamás van a superar esto, Dios mío”; “Les salió increíble jaja, son lo más”; “jajajajaja no me lo puedo creer, 100/10 en actuación”, dijeron algunos de sus seguidores en el perfil de Sebas.