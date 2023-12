César Escola rompe el silencio y contó cuál es su verdadera situación económica en la actualidad

César Escola, que es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, se convirtió en tendencia hace unos días en las diferentes redes sociales, luego de que habló en La sala de Laura Acuña sobre su actual situación financiera.

Pese a que no le gusta hablar mucho de su vida personal, el músico argentino decidió abrir su corazón en el espacio digital y reveló que tenía algunas deudas, como cualquier ciudadano de a píe. Asimismo, puntualizó que no puede llevar comida a su casa si no trabaja.

El artista, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con la reconocida conductora de televisión para confesar que él está vinculado laboralmente desde hace años en otros proyectos del Canal Caracol, aparte de Yo me llamo.

“Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz Kids, en La descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando”, precisó.

Estas declaraciones, sin embargo, generaron bastante controversia en las plataformas digitales, por lo cual Escola rompió el silencio este jueves, 21 de diciembre, y salió a aclarar el tema en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Hice una entrevista con @LauraAcuna donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado etc. #sigohilo — César Escola (@CesarEscola) December 21, 2023

Así que le agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clicks para sus sitios. Infórmense. Dan asco. — César Escola (@CesarEscola) December 21, 2023

De acuerdo con el presentador, las afirmaciones que dio en el programa de Laura Acuña fueron mal interpretadas y confesó que actualmente su situación económica es estable. Además, puntualizó que no se avergüenza de los trabajos que hizo durante la pandemia para salir adelante.

“Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad. Hice una entrevista con Laura Acuña donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas”, indicó inicialmente.

Luego, sentenció: “En situaciones extremas como en la pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario, me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer. Así que le agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clics para sus sitios. Infórmense”.

Cabe recordar que el argentino también habló en La sala de Laura Acuña sobre el difícil momento que vivió cuando su hijo, Martín Escola, tenía tan solo ocho años, puesto que sufrió un infarto y casi pierde la vida.

“El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente, si estoy acá, es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho. Yo le dije al médico que yo no me podía morir, echándole la culpa al médico. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”, concluyó.

Hoy en día, Martín tiene 18 años, pero el compositor ha optado por mantener su vida en secreto. | Foto: Tomada de Instagram @cesarescola