“Mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”: César Escola se sinceró sobre su situación económica

El presentador César Escola es reconocido por haber estado en programas como Día a día, Do Re Millones y en el programa musical Yo me llamo.

Sin embargo, pese a la larga carrera como presentador, poco se sabe de su vida personal, pues para él es un tesoro que prefiere guardar, y por ello, pocos conocen los difíciles momentos que ha atravesado en su vida. Sin embargo, el músico argentino decidió hablar un poco de su intimidad en ‘La sala de Laura Acuña’ y reveló que pese a ser reconocido, tiene deudas, y si no trabaja, no come.

César Escola | Foto: YouTube: Yo me llamo

“Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo’, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. [...] Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz kids, en La descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, dijo Escola.

César Escola en "Yo me llamo" | Foto: Instagram @cesarescola

Entre tanto, el argentino también habló sobre un difícil momento que vivió cuando su hijo tenía ocho años, e indicó: “El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero si me asusté mucho [...] yo le dije al médico que yo no me podía morir echándole la culpa al médico. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”.

De hecho, hay que señalar que de su hijo se sabe que es adoptado, y actualmente, tiene 18 años, y ha estado con el joven desde que tiene un año de vida. Es más, la decisión de ser padre adoptivo, la tomó a sus 43 años después de grabar una nota en el Hospital Materno Infantil, y al respecto le dijo a la revista TVyNovelas: “Vi cómo esa niña se me pegaba a las manos, como refugiándose. ¡Yo no entendía cómo una madre podía abandonar a esa bebé! Pero, al mismo tiempo, entendí el mensaje que tanto buscaba: mi camino era adoptar, quería encontrar a esa personita a la que yo le iba a cambiar la vida, y la que me iba a cambiar la vida a mí”.

Asimismo, añadió: “He tenido la suerte de tener un hijo maravilloso. Ahora estoy en proceso que no es fácil: su adolescencia, pero me siento contento al ver cómo va creciendo y me va devolviendo todo desde el primer día”.

De acuerdo con el artista, durante estos años ha recibido toda clase de comentarios, algunos bastante malucos respecto a que su familia no es correcta porque “no es la tradicional”.

Hoy en día, Martín, el hijo de César Escola tiene 18 años, pero el compositor ha optado por mantener su vida en secreto. | Foto: Tomada de Instagram @cesarescola