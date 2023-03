Daiky Gamboa, amigo de Karol G, no se guardó nada y le respondió a Westcol

El creador de contenidos, Westcol, está en el ojo del huracán por cuenta de unas fuertes declaraciones que hizo en medio de un stream. Es la segunda vez que este influenciador se vuelve noticia a nivel nacional por cuenta de sus palabras. Hace unos días había dicho que nadie quería a Ibagué, en una conversación dijo que si hay una ciudad que represente a Colombia es Medellín y se refirió con palabras ofensivas a la capital musical del país.

El creador de contenido quedó en el centro de una polémica por comentarios homofóbicos - Foto: Instagram @westcol

Ahora fue por cuenta de unos comentarios considerados como homofóbicos, por más que él intentó justificar sus palabras. “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”, fueron las palabras del ex de Aida Victoria Merlano.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

Evidentemente esto no gustó mucho entre las personas de la comunidad LGBTIQ+ que ya cuestionan el hecho de que personas como Westcol sean influenciadores en las redes sociales. Hacen un llamado a toda la comunidad para que no les sigan haciendo eco a personas que en realidad no le hacen ningún aporte positivo a la sociedad.

La cuenta The New Queer Time explicó con datos importantes por qué la opinión de Westcol puede considerarse en realidad como un discurso de odio. “Utilizar un lenguaje amenazante y violento contra un hombre gay, en este caso, incita al odio y la intolerancia hacia esa comunidad”, refiere el perfil de Instagram especializado en temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+.

Además, reiteró lo dicho por otros usuarios que sin importar su orientación sexual o identidad de género se han solidarizado con los hombres gay. “Es altamente peligroso hacer famosas a personas irresponsables que propagan este tipo de discursos, lo cual legitima y normaliza la idea de que es aceptable hacer lo mismo, entendiendo además que gran parte de la audiencia del streamer está constituida por menores de edad altamente influenciables”, se puede leer en dicha publicación.

Estos comentarios causaron revuelo entre muchos internautas y también entre personajes que hacen parte de la comunidad, entre ellos, Daiky Gamboa, uno de los mejores amigos de la cantante colombiana Karol G, quien no dudó en responder tajantemente a la polémica de Westcol por ambos temas, el de Ibagué y la homofobia.

Daiky Gamboa, amigo de Karol G - Foto: @daikygamboa

“Menciona Colombia, menciona Medellín siempre ‘gu3v0n’. A usted allá siempre le van a mencionar Medellín ¿Usted cree que allá le van a decir Colombia y le van a decir Ibagué? Ni por el hijue…”.

Y agregó: “La vida a veces es cruel, a veces estamos mal, pero no nacimos en Ibagué, no nacimos allá. Gracias a Dios la estamos rompiendo”.

Frente a los comentarios hechos en su transmisión de Twitch, Gamboa aseguró a través de varias imágenes posteadas en sus redes sociales que no entiende cómo este sujeto es uno de los más vistos en Colombia.

“No me extraña que este tipejo sea el streamer más visto de Colombia, pero sí me preocupa, ¿y por qué me preocupa? Porque según investigué ahora, su principal público son niños, a los que él denomina ‘niños ratas’”, escribió primeramente.

Enseguida dijo: “llevamos siglos luchando por un mundo mejor, con más igualdad, con más amor”. Además, no dudó en hacer referencia a las marcas que han trabajado con Westcol para que se replanteen si es un buen ejemplo y si es el mensaje que quieren enviar.

“En Colombia hay cientos de personas talentosas y amables, cuyas historias merecen ser contadas, entiendo que quizá no tengan seguidores pero la labor de un buen periodista debería ir más allá de los likes, no es más”.