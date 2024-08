De la violencia a la gloria: Yeison López y Tatiana Rentería, los medallistas que superaron las adversidades y deslumbraron en los Olímpicos

El deporte para sobrevivir

Yeison López no se contuvo y rompió en llanto al escuchar emotivas palabras de su mamá en vivo: “No me puedo controlar”

“Desde muy niño tuve una muy buena educación y gracias a Dios la sigo aplicando en mi vida”, resaltó el pesista en entrevista con SEMANA. Todo cambió cuando sus padres le comunicaron que no podían volver a la casa. Dejó atrás su día a día y se enfrentó a una nueva vida, fue una de las pruebas más duras que tuvo que superar. “Eso me marcó mucho y en el momento no lo comprendía, pero ya después lo entendí y me di cuenta de la realidad”.

“Se me pasó absolutamente todo el trabajo duro que he hecho. Hice como un recorrido de toda mi carrera, todo lo que he sufrido, eso me llenó de fuerza. Cuando ya logré ese movimiento, fue muy emocionante, me quebré totalmente”, dice a SEMANA.