Entre lágrimas, hija de Tatiana Rentería celebra el bronce olímpico de su madre: “La voy a recibir con muchos besos”

“La extraño mucho, pero cuando gana medallas me dan ganas de llorar y me siento muy feliz. A mí me gusta ver a mi mamá en televisión, no sé ni qué decir. La voy a recibir con muchos dulces, con muchos besos”, dijo la pequeña Yeisy en Caracol TV, dejando ver el orgullo y amor que siente por su madre.