Yeison López no se contuvo y rompió en llanto al escuchar emotivas palabras de su mamá en vivo: “No me puedo controlar”

“Hola, mijo, yo te amo mucho, como la mamá que le tocó, que no ha sido fácil, lo amo y estoy agradecida con Dios, con la familia, los canales y quienes lo han apoyado (...). Gracias a esas personas que lo acogieron, no tenemos cómo agradecerles. Son cosas duras, su mamá no es de llorar, es guerrera, tengo ocho hijos y le doy gracias a Dios. Ya está allá, mijo, y después de tanta dificultad no me puedo controlar. Gracias, gracias, Dios, gracias, padre amado”, comentó la mujer ante cámaras.