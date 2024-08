Yeison López y su emotiva revelación del sueño que cumplirá junto a su mamá apenas llegue a Colombia tras ganar medalla en París 2024

"Voy a poder cumplirle a mi mamá el sueño de tener una casa propia" "Apoyemos que Colombia es un país que saca muy buenos atletas" "Hace tres semanas mi sueño se salía de las manos porque tuve una lesión en la espalda donde me tocó parar aproximadamente dos semanas. Fue muy… pic.twitter.com/PFOHqv8zgS

En las declaraciones postcompetencia, López relató las dificultades que tuvo antes de las justas de Francia, y que hicieron peligrar su participación por la medalla: “No ha sido fácil, hace dos semanas mi sueño se veía que iba de las manos. Una lesión en la espalda me alejó dos semanas de la preparación”.

“No quise decirle a más nadie. Solo lo sabe mi hermano, novia porque era un sinónimo de preocupación y siempre quiero que me vea fuerte mi familia”, sumó sobre el calvario vivido y por qué no comentó a muchas personas de su círculo cercano lo que estaba viviendo.

Además de eso, fue bastante duro con las críticas hacia los deportistas nacionales que, en los actuales Juegos, no han logrado tener el rendimiento deseado: “Independientemente de cuál sea el resultado, siempre el deportista dará su 100%. Es muy fácil estar desde la casa

fue consultado por lo que le decía a ese niño que alguna vez soñó con lograr ese anhelo: “Tenemos esta medalla en el cuello, es cumplir un sueño. Por un momento me pasó todo el recorrido que me ha tocado pasar”. “Que se le logró y que nunca se rindió a pesar de todas las adversidades”, terminó bastante emocionado.

Emotiva charla de López con su mamá

“Hola, mijo, yo te amo mucho, como la mamá que le tocó, que no ha sido fácil, lo amo y estoy agradecida con Dios, con la familia, los canales y quienes lo han apoyado (...) Gracias a esas personas que lo acogieron, no tenemos cómo agradecerle.

Son cosas duras, su mamá no es de llorar, es guerrera, tengo 8 hijos y le doy gracias a Dios. Ya está allá, mijo, y después de tanta dificultad no me puedo controlar. Gracias, gracias, Dios, gracias, padre amado”, comentó la mujer ante cámaras.