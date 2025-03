Prensa brasileña es contundente tras convocatoria de Neymar para enfrentar a Colombia: “Quizás un delirio”

Muchos pedían el retorno de Ney y Dorival Júnior cumplió con su llamado. Ahora, es importante resaltar que aunque ya ha visto considerables minutos con Santos, su ritmo no es el ideal. Pero eso sí, su nombre en el país se respeta y no se ve de tan mala forma su llamado.

La prensa brasileña dio su punto de vista y no escatimó en absolutamente nada. Uno de los portales que publicó fue GeGlobo. “En un mundo ideal, un jugador que pasó dos años prácticamente fuera de acción no sería convocado para defender a su país después de solo siete partidos (de los cuales solo uno fue a partido completo). Pero la selección nacional no vive en un mundo ideal y Neymar no es un jugador cualquiera”, empezó afirmando.