Juegos Olímpicos París 2024 | El momento exacto en que la familia de Yeison López vio por TV que él aseguró la medalla de plata

‘ Gokú ’ (como se le conoce) inició el arranque levantando 175 kilogramos ; posteriormente, intentó subir a 180 , pero no lo consiguió. Sin embargo, el protagonista de esta historia no iba a darse por vencido tan fácilmente, por lo que en su última oportunidad consiguió el registro y empató la disputa por el oro con el europeo.

“Es maravilloso soñar con tener una casa propia. Yo sé que Colombia es un país que apoya, sé que me van a ayudar a cumplir ese sueño”, le dijo el atleta a Caracol Sports y Noticias RCN. “Tuve una lesión en la espalda y me tocó parar dos semanas, el sueño se me escapaba y solo mi hermano mayor y mi novia lo sabían. No ha sido fácil y hoy se está dando este sueño”, agregó.