Reforma a la educación del Gobierno Petro está virtualmente hundida: no hay acuerdo y tampoco tiempo para debatirla

Por esa razón, Aurora Vergara, ministra de Educación, se vio obligada a lograr acuerdos con quienes tenían reparos, lo cual logró que se aprobara de forma unánime, pero no demoró la polémica por la desnaturalización del proyecto del Gobierno.

En la mesa directiva del Senado de la República se radicaron tres ponencias: la del texto aprobado en la Comisión Primera, la que contiene las modificaciones del Gobierno y otra a nombre del senador Fabio Amín, del Partido Liberal, que busca un punto medio, pero que no cumple con las pretensiones de Fecode.

No existió forma de unirlas en una y tampoco hay tiempo para que se sometan a debate, faltando menos de dos días para que se acaben las sesiones ordinarias de la legislatura. Al ser un proyecto de Ley Estatutaria, no puede ser puesta a consideración en extraordinarias, que igual no fueron convocadas, y tampoco puede debatirse después del 20 de julio.