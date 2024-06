¿La ministra sindicalista no respeta la huelga?: funcionarios del MinTrabajo denuncian intimidaciones por paro laboral

En la cartera dirigida por la líder sindical Gloria Inés Ramírez sus propios sindicatos alegan que la ministra de Trabajo no respeta el derecho a la huelga. Por eso, interpusieron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra (Suiza) , para dejar un precedente internacional.

El cese de actividades en el Ministerio completa dos semanas y la estrategia de dejar las oficinas vacías para reclamar nuevos derechos laborales no ha conseguido avances ni para el Gobierno ni para quienes salieron a paro: MinTrabajo aún no reconoce el Comité de Huelga, los reclamos no han sido escuchados y los ciudadanos ya se están quedando sin posibilidades de hacer trámites.