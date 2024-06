Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a Olmedo López por salpicarlo en escándalo de la UNGRD: “No soy ordenador de gasto”

“Yo solo puedo y quiero señalar que yo no soy ordenador de gasto de ningún establecimiento público económico. Es más, ni siquiera soy ordenador de gasto del Ministerio de Hacienda. Pero si fuera ordenador de gasto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no contrata obras, no tiene relaciones con contratistas, no tiene ningún movimiento de ese tipo”, sostuvo Bonilla.