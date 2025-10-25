Suscribirse

Cuál es la mejor opción: ¿un vehículo 4x2 o uno 4x4? Características que le pueden ayudar a elegir el indicado

Entender las necesidades de quien busca un carro es clave para poder realizar la mejor elección.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

25 de octubre de 2025, 12:41 p. m.
La firma Ineos anunció la suspensión en la fabricación del Grenadiers.
Saber si en realidad necesita un carro 4x2 o 4x4 le puede ahorrar dinero a la hora de comprar un vehículo. | Foto: Getty Images

A la hora de elegir un vehículo se consideran diferentes características, según las necesidades que se buscan satisfacer.

Puente Vehicular - Cali
Para transitar por ciudades y vías urbanas un vehículo 4x2 será una buena alternativa. | Foto: daniel jaramillo

Por un lado está el diseño exterior, los colores, el número de pasajeros; por el otro, se analiza el tipo de combustible, los gastos adicionales, su desarrollo tecnológico y qué tan atrevido puede resultar si se le enfrenta a terrenos exigentes y complicados.

En este sentido, es común encontrar en le mercado ofertas de carros con tracción 4x4, que aparentemente son los únicos que tienen la potencia y robustez necesarias para enfrentarse a caminos difíciles, los cuales son bastante comunes en el país.

Sin embargo, la evolución tecnológica de los vehículos utilitarios deportivos (SUV) ha demostrado que las versiones 4x2 también ofrecen un desempeño confiable, incluso en terrenos que antes se consideraban exclusivos de la doble tracción.

Mientras que en un vehículo 4x4 la potencia del motor se reparte entre las cuatro ruedas, en un 4x2 esta se dirige únicamente a un eje, delantero o trasero.

Aunque esto puede sugerir menor capacidad de agarre en condiciones extremas, en la práctica, las SUV modernas han incorporado soluciones como sistemas electrónicos de control de tracción, asistencias de ascenso y descenso, suspensiones reforzadas y mayor despeje al suelo, que reducen al mínimo esta diferencia.

La firma Jetour lanzó la nueva SUV T2 para Colombia. Ofrece una autonomía de hasta 900 kilómetros.
Algunas versiones híbridas 4x2 ofrecen la potencia y la tracción suficiente para sortear caminos exigentes. | Foto: Suministradas a Semana por Jetour

Los desarrollos tecnológicos actuales permiten encontrar diferentes tipos de estos vehículos, como la Jetour T2 híbrida 4x2, la Chery iCAR 03, la Byd Yuan Up, o la Hyundai Tucson Híbrida, los cuales han incluido diferentes avances, que le permiten al vehículo analizar el terreno, entender a qué se enfrenta y manejar la potencia de forma inteligente para garantizar un agarre suficiente sin importar el terreno.

¿En Colombia es mejor un 4x2 o un 4x4?

En Colombia, los SUV van tomando una mayor relevancia frente a los automóviles: temas de capacidad, espacio, comodidad, seguridad y potencia son los que han impulsado este tipo de vehículos a la cima de los más vendidos.

Sin embargo, en ocasiones, los usuarios no tienen claro sus necesidades y optan por funciones que no son realmente necesarias y que pueden aumentar el costo del carro.

En este sentido, muchos compradores se inclinan por un carro 4x4 para utilizarlo solo en la ciudad, algo que no resulta ser útil y que sí termina impactando el valor de la compra.

Ventajas de un 4x2

  • Carreteras pavimentadas y autopistas: ofrecen igual o incluso mejor rendimiento, gracias a un menor peso y consumo más eficiente.
  • Vías rurales y destapadas: un 4x2 con buena altura al piso, neumáticos adecuados y control electrónico de estabilidad responde con seguridad.
  • Pendientes prolongadas o curvas cerradas: los motores modernos con alto torque —como los híbridos o turboalimentados— aseguran fuerza suficiente para ascensos exigentes.
  • Uso urbano: la maniobrabilidad, el ahorro de combustible y el menor costo de mantenimiento hacen al 4x2 más práctico para el día a día.

¿Cuándo se justifica un 4x4?

El 4x4 sigue siendo la mejor elección en situaciones de conducción extrema: travesías off-road, terrenos fangosos o arenosos, pasos de río o cargas pesadas en zonas de difícil acceso.

Esta función está, la mayoría de veces, presente en vehículos de trabajo o 4x4
Los vehículos de trabajo y de experiencia off road, incluyen opciones 4x4. | Foto: Getty Images

Sin embargo, para la mayoría de los escenarios en Colombia, un 4x2 equipado con la tecnología actual cumple con solvencia.

“Hoy un 4x2 bien diseñado puede ser tan robusto como un 4x4 en el 90 % de los caminos del país. La clave está en el conjunto: motor eficiente, electrónica avanzada, suspensión y altura al piso”, explican expertos del sector automotor.

