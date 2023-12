MinCultura confirma que declaró insubsistente a directora del Archivo General, Ivonne Suárez: “Una decisión que tomamos con el presidente”

“Petro no me eligió por ser su amigo”: el nuevo Mincultura, Juan David Correa, explica en SEMANA cómo terminó en el cargo y los retos de su cartera

Contexto: “Petro no me eligió por ser su amigo”: el nuevo Mincultura, Juan David Correa, explica en SEMANA cómo terminó en el cargo y los retos de su cartera

“Es una decisión que tomamos con el presidente. Hace un mes largo le había pedido yo su renuncia, no me la presentó. En ese orden de ideas, decidimos declararla insubsistente. El enfoque que ella tiene no es un enfoque, como se lo expresé a ella personalmente en mi despacho, no corresponda con lo que queremos hacer con el Archivo en este momento”, sostuvo Juan David Correa.