Ministro de Salud se defiende ante escándalo sobre sus estudios y hace públicos los títulos que ostenta

Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, volvió a convertirse en tendencia esta semana en las redes sociales, luego de que un internauta puso en duda sus estudios en Europa. El hombre señaló que este nunca realizó ningún programa académico en Suecia.

“El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él NUNCA ESTUDIÓ en el país nórdico”, indicó el usuario en X (Twitter).

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él NUNCA ESTUDIÓ en el país nórdico.

Ante la polémica que se generó en torno a este tema, el funcionario rompió el silencio y señaló en un comunicado de prensa que están tratando de desacreditarlo en medio del debate por la posible aprobación de la reforma a salud, recalcando que gracias al esfuerzo de sus padres tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero.

Jaramillo, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que tuvo el privilegio de ejercer la medicina una vez regresó al país. Incluso, manifestó que a lo largo de su profesión llevó a cabo numerosos procedimientos e intervenciones quirúrgicas.

“Me encuentro en la obligación de aclararle al pueblo colombiano que, con el apoyo de mis padres y mi propio esfuerzo, tuve la oportunidad de prepararme bajo los más altos estándares de calidad tanto en Colombia como en el extranjero. Una vez finalicé mi preparación académica, regresé al país a ejercer mi profesión como médico cirujano, llevando a cabo un sinnúmero de procedimientos”, indicó inicialmente.

Luego añadió: “Nunca he mentido sobre mi vida personal, académica y profesional, la cual ha sido ampliamente escrutada y examinada tanto a nivel regional como nacional en el marco de mi conocida trayectoria política de más de cuarenta años, en los que me he desempeñado en diferentes cargos”.

Títulos del ministro

1. 1967: COLEGIO TOLIMENSE - BACHILLER ACADÉMICO.

2. 1971: RIJKS HOGERE LANDBOUW SCHOOL - TROPISCHE, SUBTROPISCHE LEERGANG MET SPECIALISATIE IN VEETEELT.

3. 1977: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA.

4. 1983: UNIVERSITÄT ZU WIEN - MEDIZINISCHE FAKULTÄT D.S.S. - SPECIALIZED SURGERY (ABDOMINAL).

5. 1994: THE SWEDISH BOARD OF HEALTH AND WELFARE - SPECIALIST OF THORACIC SURGERY.

6. 1995: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA - Especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular.

7. 1995: UNIVERSITY HOSPITAL LUND SWEDEN - PEDIATRIC CARDIAC SURGERY FELLOW.