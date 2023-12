Instituciones médicas piden que el ministro de Salud corrija lo dicho sobre las UCI en pandemia: “Estas declaraciones no reflejan la realidad”

Un colectivo de profesionales de la salud, en representación de 75 sociedades científicas, 14 clínicas y hospitales, y 10 universidades del país, rechazaron las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) creadas durante la pandemia. De acuerdo con el funcionario del Gobierno Petro, estas fueron establecidas por “negocio” y no por salvar vidas.

“Estas declaraciones no reflejan la realidad. Durante la pandemia, hubo un aumento significativo en el número de camas de UCI a nivel mundial, con países como Italia, España y Estados Unidos que las duplicaron o triplicaron. La expansión de las UCI se requirió porque la mortalidad de las personas que requerían UCI y no tenían acceso era superior a la de las personas que sí tuvieron acceso, y esta diferencia se incrementó en la medida que la pandemia progresó. El hecho de acceder a una cama de Cuidado Intensivo, para los pacientes que la requirieron, implicó una disminución significativa de la mortalidad. Si estas personas no hubieran logrado un cupo en UCI, su probabilidad de muerte habría sido mayor al 90%”, argumentó el grupo de médicos.