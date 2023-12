Las salidas en falso de Alfredo Mondragón, el ponente sin experiencia en la materia, al intentar explicar detalles de la reforma a la salud

Sin embargo, en una entrevista con Blu Radio, fueron varias las salidas en falso del representante, quien no supo responder con certeza a estas incógnitas, acudió a lugares comunes, utilizó argumentos políticos más que técnicos y cuando se vio sin salida, se escudó en la figura del expresidente Álvaro Uribe para validar su falta de conocimiento en temas de salud.

Mondragón, que es licenciado en Educación Popular, no supo responder sobre el número exacto de Caps que serán instalados en el país con la implementación de la reforma a la salud y señaló que una ley no estipula estas cifras y que eso tiene que ver con la distribución de la población en cada región del país.

“En lo que se ha planteado no queda esa cifra (de Caps) en la reforma (...). En una ley no se define el número (de Caps y médicos) porque por la realidad geográfica del país, no se puede establecer un número de profesionales definidos”, fueron las palabras de Mondragón a la cadena radial.