Paloma Valencia pescó en mentiras al minSalud, Guillermo Jaramillo, sobre supuesto negocio con camas UCI en pandemia: “No tiene pruebas”

“Esta es la segunda vez que el ministro de Salud sale a decir que en el gobierno pasado se enriquecieron haciendo camas UCI y que eso era un negocio. Cuando lo dijo la primera vez le mandé un derecho de petición a su cartera preguntándole cuáles eran las pruebas que tenía para decir que alguien se había enriquecido con las UCI y, ¿saben qué me contestaron? Que no hay pruebas” , indicó Valencia en la primera parte del video colgado en su perfil de X, antes Twitter.

“Y no solamente que no hay pruebas, sino que cuando hablan de eso lo hacen a título ilustrativo, es decir, una manera de dañar la reputación de quienes gobernaron antes y les salvaron la vida a los colombianos que tuvieron covid, para tratar de decir que quienes defendemos un sistema de salud que pasó la prueba del covid, porque aquí no pasó lo que sucedió en tantos países donde los ciudadanos se murieron en la calle o no tuvieron vacunas, entonces quieren decir que nada sirvió”, agregó la legisladora.