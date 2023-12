Así funcionaría el nuevo sistema de salud en Colombia si finalmente el Senado y la Corte Constitucional avalan la polémica reforma de Petro

Al quitarles la responsabilidad del aseguramiento en salud se terminan esas entidades para dar paso a la creación de las Gestoras de Salud y Vida. Y ese no es el único paso para ponerle punto final al formato de aseguramiento, pues también se arrancó de raíz la Unidad de Pago por Capitación (la UPC) que aportaba el Estado por cada paciente para facultar giros directos a la Adres, que terminó siendo un actor público superpoderoso del sistema porque administra todos los dineros.

No se sabe de qué plata van a poder subsistir las ahora Gestoras, pues solo les va a pagar una remuneración equivalente al 5 por ciento de carácter fijo y el 3 por ciento más variable, por lo que los críticos del texto temen que las EPS no quieran convertirse en Gestoras de Salud y Vida: el modelo podría ser insostenible para ellas.

Las funciones de la Adres también fueron ajustadas y se modificó el esquema de compras. Justo en ese punto de la Adres el documento quedó con todo un orangután porque el 85 por ciento de las facturas que esta pague no tendrán auditoría. En plata blanca: se estarán moviendo los recursos del Estado sin quién revise qué se hace con ellos.

En manos de la corte

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, arremete de nuevo: “La EPS que más chilla y amenaza que no iba a prestar servicios recibió dinero”

Contexto: Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, arremete de nuevo: “La EPS que más chilla y amenaza que no iba a prestar servicios recibió dinero”

“El presidente Escaf pasó por encima de proposiciones no estudiadas aún por la Cámara, no las leía, es decir, las ‘no avaladas’. Sencillamente las hacía votar”, aseguró el congresista del uribismo. Es decir, puso a la Comisión a votar asuntos de los que se desconocía su contenido. Un punto clave es lo que sucedió con la enmienda que se tramitó en la que, según Forero, los coordinadores habrían pecado porque presentaron un texto distinto a la ponencia, lo que generó una confusión.

Igualmente, señala que hubo artículos que fueron leídos por el secretario de la comisión y que posteriormente se votaron y que no coincidían fielmente con el texto. Eso también se demandará. Precisamente, Forero reclama que en toda la discusión en la Cámara no hubo claridad en lo que se estaba votando y que los tiempos para debatir los artículos en algunos casos tampoco fueron suficientes. La queja es que, según él, la Corte ha establecido que las minorías deben tener garantías en el debate, ya que las mayorías tienen la ventaja de la votación. “Fueron muy pocas las intervenciones que escuchamos argumentando técnica y científicamente la reforma”, agregó Arbeláez, quien hizo el mismo reclamo.

Uno de los artículos más sensibles en medio del debate fue el 69, que le da facultades a la Adres que hoy cumplen las EPS, y que no habría tenido suficiente debate. “Estoy seguro de que ese artículo se cae en la Corte”, afirmó Forero.

El congresista del Centro Democrático también reclama porque se votaron bloques de artículos, incluso, algunos que no tenían una unidad temática. En la plenaria de la Cámara no aceptaron votar y discutir de manera independiente varios de ellos. Forero responsabilizó por ese hecho directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Incluso, dice que él se había comprometido a eso. Arbeláez también cuestionó a Calle porque no habría tramitado correctamente las recusaciones presentadas contra algunos congresistas.