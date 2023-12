Por crisis del sector y desabastecimiento de medicamentos, oposición hará moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

De hecho, se adjunta una acción popular de la Procuraduría General de la Nación donde se argumenta que desde cartera no han tomado las decisiones necesarias para mitigar la situación.

“De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría General de la Nación, la escasez de medicamentos se ha venido incrementando en el último tiempo a raíz de lo cual se puso de presente ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y medios de comunicación dicha situación con el fin de que los dos primeros adoptaran las providencias respectivas. Los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA para que dichas entidades se manifestaran sobre el problema de escasez y brindaran soluciones a la problemática, no han mostrado los resultados esperados por parte de las entidades públicas, sino que se advierte un agravamiento de la situación”, dice el Ministerio Público.

“El incremento de la escasez de medicamentos, demuestra que las actuaciones del Ministro, el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los Colombianos, al no tomar las medidas pertinentes”, dice el documento.