Aprobada la reforma a la salud en la Cámara ¿cuál es su futuro en el Senado? Mensajes de advertencia y preocupación marcarán la discusión

“Ojalá que en la Comisión séptima veamos garantías para todos los partidos políticos”, Juvinao

Esto generó revuelo en los integrantes de Alianza Verde, que prefirieron no estar en las plenarias en las que se discutió la reforma, “porque en esos días se aprobaron los artículos más complicados”.

Juvinao en su cuenta de X expuso las, razones por las que voto negativamente a la iniciativa: “no solucionará la crisis financiera del sistema, la agravará, no está centrada en el paciente/ciudadano, sino en quien maneja la chequera, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina el derecho fundamental a la libre elección, no fortalece los controles anticorrupción, los debilita”, entre otros aspectos,