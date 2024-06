Catalina Escobar cuestiona elección de Sheinbaum como presidenta de México: “no celebro esas mujeres que hacen daño a la humanidad”

Dice Escobar en la red social que no siente que deba celebrar esta elección, pues, pese a que sea una mujer la que ha logrado ser elegida como presidenta, considera que no se puede festejar el triunfo de alguien que le hizo daño a la humanidad.

“Queda una mujer como presidente de México y parte la historia en dos de un país típicamente machista. Ella, de la izquierda, dicen que más radical que AMLO. No me siento que deba celebrar, sobre todo sabiendo que ella siendo joven apoyó a la guerrilla del M-19. No olvidemos la sangre derramada de tantas niñas y jóvenes que han sido enlistadas en las filas, una práctica de siempre, donde les quitaron sus muñecas y sus libros para que las abusaran sexualmente una y otra vez y las obligaban a abortar. Si se negaban, las fusilaban. Yo no celebro esas mujeres que hacen daño a la humanidad, por más presidentes que sean”, fue el mensaje publicado por Catalina Escobar.