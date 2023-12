Canciller Álvaro Leyva arremete contra Daniel Coronell en debate donde defiende la licitación de pasaportes: “Es sospechoso el nexo de amistad del periodista y el abogado de Thomas Greg”

“Yo nunca he dado explicaciones, he estado en los procesos de paz, he sufrido 12 atentados, he estado en los peores episodios que ha tenido Colombia. Esa es mi hoja de vida. Que me investigue el que quiera, mi hoja de vida y la de mi familia, permito que se me indague, pero no voy a permitir que se enlode mi honra personal, ni la de mi familia y mis funcionarios. Vayan a la Fiscalía, pongan el denuncio. Yo voy a pedirle al fiscal general que investigue lo que ustedes no escucharon porque no me lo permitieron, todo atado al tema de los pasaportes”, remató.