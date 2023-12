Polémica: presidente Petro quiere un revolcón a la justicia que no gire en torno al aumento de penas: “La verdad la tiene el delincuente”

En su exposición el mandatario colombiano destapó sus cartas frente al revolcón que quiere aplicar en la justicia de Colombia, la cual según él, no gire en torno al aumento de penas, castigos ni punitiva.

“Ampliar los plazos, ampliar las condenas, ampliar en el tipo de delitos los años de condena y deprivación de libertad de una persona, una venganza de la sociedad por haber cometido un delito una persona. La justicia como venganza no nos ha traído más que el ocultamiento de la verdad. No nos ha traído más que una gran ineficacia. No nos ha traído más que la impunidad, que en diversas formas de medición siempre es alta”, sostuvo Petro.