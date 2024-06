Cancillería no renovaría contrato de hija de magistrado asesinado en el Palacio de Justicia por criticar símbolos del M-19

La académica pasó a trabajar en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un exmilitante de la guerrilla, como asesora en temas de no repetición en la Cancillería.

Urán se refiere en su cuenta de X a que no se renovaría su contrato con la Cancillería de Colombia por sus críticas al presidente Petro por revivir los símbolos de la guerrilla.

“Usted insiste en sacar a relucir una bandera de un grupo armado bajo el argumento de que no está prohibido. Le pregunto, ¿sirve eso para algo? ¿Gana usted, sus antiguos compañeros o gana el país algo con eso?”, cuestionó Urán hace más de un mes.

“ Agradezco mucho a quienes se han preocupado por mi. Ojalá que, pese a todo, tengamos un amplio debate en torno a los símbolos, lenguaje y formas. Insistiré en que MEDALLAS, BANDERAS, ESPADA y demás, no siempre son respetuosos con otros, no aportan a la paz ni la democracia”, manifestó Urán en sus redes sociales.

En otro trino, dijo que su relación con los exmilitantes del M-19 es de “respeto” por la desmovilización, pero resalta que quienes tienen responsabilidad penal no han respondido.

“ Si habla de los exmilitantes del M-19, mi relación es de respeto. Ellos se desmovilizaron y han cumplido el camino por las sendas democráticas; yo lo celebro. Cada uno tomó caminos diferentes (izq, centro o dcha). Los victimarios con responsabilidad penal no han reconocido aun”, escribió en sus redes sociales.

Petro volvió a defender el uso de la bandera del M-19 y lanzó sablazo: "34 años después se puso de moda que no se puede usar"

“Helena, te acompaño en tu perspectiva con respecto a los símbolos con alta carga sensible como puede ser la bandera del M-19. Así como puede evocar la firma de la paz, también evoca una época de sufrimiento para víctimas de su pasado armado. Un abrazo fuerte, mujer valiente”, dijo De Francisco.

Helena, te acompaño en tu perspectiva con respecto a los símbolos con alta carga sensible como puede ser la bandera del M-19. Así como puede evocar la firma de la paz, también evoca una época de sufrimiento para víctimas de su pasado armado. Un abrazo fuerte, mujer valiente. https://t.co/mm6EZ5fbwm

Y la hija del magistrado Urán le respondió fuerte: “Tal vez no te diste cuenta que la bandera que agitan es anterior a la firma de la paz. La que vino con la desmovilización es otra y tampoco vendría a cuento ondearla porque Petro se convirtió en jefe, no del M-19, sino del Estado aupado por el Pacto Histórico, no por actor armado”.