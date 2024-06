Colombia aportará su experiencia “en atención de asuntos humanitarios” a víctimas de guerra entre Rusia y Ucrania

La Cancillería explicó que el presidente colombiano decidió desistir luego de conocer la declaración conjunta previa al evento, con la que no estaba de acuerdo.

“La decisión tomada por Colombia de no hacer parte de la cumbre por la paz en Ucrania llevada a cabo en Suiza, que buscaba una posible salida pacífica y negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, se produjo después de que el país conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograra un consenso general sobre el texto final, pues un grupo de países asistentes no la suscribió”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno.