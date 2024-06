Presidente Petro cancela su participación en la conferencia de paz en Suiza: “No estamos con la guerra”

El mandatario no está de acuerdo con la forma en la que se concibe el conflicto en la cumbre, que contará con la participación de cerca de 90 países.

🔴El Presidente @PetroGustavo ha decidido suspender su visita e invitación a la "Conferencia de Paz" en Suiza: "lo que hemos encontrado en la conferencia es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso; América Latina no quiere más… pic.twitter.com/M3LFw1KLJ9

“Lo que hemos encontrado, en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra”, dijo el mandatario en una declaración a medios de comunicación.