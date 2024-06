Sara Tufano pone en su sitio a la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta: “Tras de ladrona bufona, vaya a adular a Petro”

Tufano escribió una columna en el diario El Tiempo que tituló ‘aunque el macho se vista de seda, mono se queda’ donde se refirió, entre otras cosas, sobre cómo los políticos son maestros en hablar de lo que no saben.

“Es el caso de Gustavo Petro cuando asoció el feminicidio a la falta de educación pública. Se necesita educación, pero feministas para entender que la violencia basada en género no solo es un problema de falta de cultura”, explicó.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien se caracteriza por sus respuestas ácidas contra sus adversarios, no se quedó callada. “Y las personas como usted son expertas en hablar y hablar y no hacer nada. Sabemos muy bien que no hace nada cuando una mujer víctima de la violencia de género se acerca a pedirle ayuda”, le respondió.