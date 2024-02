Sara Tufano llama “marrullero” a Gustavo Petro y pregunta si exsecretario de la Cancillería adjudicó el contrato de pasaportes sin consultarle a Álvaro Leyva: “No sean bobitos”

Sara Tufano, feminista y quien hizo parte del Polo Democrático Alternativo, no se quedó callada y opinó sobre lo ocurrido. “No vale la pena pelear por políticos. José Antonio Salazar y Álvaro Leyva se conocen desde hace más de 40 años: una amistad más sólida que la de Hollman Morris y Gustavo Petro” , dijo.

Por eso, preguntó: “¿Creen que Salazar actuó sin decirle nada a Álvaro Leyva? Gustavo Petro también es marrullero: aquí no hay ninguna traición. No sean bobitos”, enfatizó.

“Dizque el secretario de la Cancillería nos ha traicionado. ¿Qué es esto? ¿Juego de tronos? A Petro se le olvida que es el jefe de un Gobierno, no de un reino, y que ya es hora de que empiece a gobernar porque el pueblo no esperó 200 años para presenciar semejante fiasco”, agregó en otro mensaje.

“Yo no sé si el doctor Álvaro Leyva estará molesto. Yo hablé con el doctor Álvaro Leyva este lunes 26 de febrero, fue algo breve. Cumplí con el deber. Es mi responsabilidad legal”, narró.

“El doctor Álvaro Leyva me dijo: ‘Se supone que usted es el secretario general que yo designé. Debió haberme dicho antes’. Y yo le respondí: ‘No le dije antes porque el problema se me seguía volviendo insoluble’. Tenía la obligación, el deber de resolverlo. Eso hice. Por eso, mejor me encerré en casa a trabajar cuatro días, a estudiar con el conocimiento jurídico que tengo y tomé las decisiones”.