La extraña decisión de Luis Gilberto Murillo como canciller (e) que permitió que le adjudicaran el millonario contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons

“Yo no se la consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado Luis Gilberto Murillo me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”, aseguró el secretario general de la Cancillería.

Por su parte, contestó si Murillo en algún momento le dio alguna recomendación sobre esta licitación. Negó que haya sido así, pero mencionó que no estaría de acuerdo con la nueva licitación. “Sobre este proceso no me dio ninguna recomendación. Lo que alcancé a entender es que no quería que se continuara con la nueva licitación, pero yo no recibí esa instrucción específica de él”, afirmó Salazar a esta revista.