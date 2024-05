Daniel Quintero sorprende al decir que no apoya la reelección de Gustavo Petro: “La palabra hay que cumplirla”

Manifiesto que no estoy de acuerdo con la reelección del señor Presidente como lo ha propuesto la senadora Zuleta. 1) Se le prometió a la gente en campaña que no se iba a buscar un cambio constitucional para ese tema. La palabra hay que cumplirla. 2) El debate legislativo de las…

La propuesta de la senadora Isabel Zuleta

El 23 de abril Petro dijo una vez más que no tenía intención alguna de quedarse en la Casa de Nariño por más tiempo. “Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después, la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura, sobre la mentira, la grosería y la ignorancia”, dijo.