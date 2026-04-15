Un proyecto de ley que está en su fase final en el Congreso de la República alerta porque puede cambiar las dinámicas de los colombianos a la hora de viajar por carretera en el país. La iniciativa busca salvar la vida de los ciudadanos, en especial a los niños.

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Y es que solamente falta un debate para definir la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil o sillas infantiles, como se conocen coloquialmente. Esta medida se busca luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses destacara que los siniestros viales se consolidaron como la segunda causa de muerte en menores de 15 años.

Los siniestros viales tienen en alerta a las autoridades. Foto: @JorgeEmilioRey

Se trata del Proyecto de Ley 423 de 2025 Cámara / 057 de 2024 Senado, conocido como la “Ley de Sillas Seguras (Ley Guillermo Viecco)”, que superó su tercer debate y deberá ser radicado a más tardar el 15 de abril para su discusión definitiva en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

En caso de que este proyecto sea aprobado antes de que termine el actual proceso legislativo, será obligatorio el uso de sillas infantiles en los vehículos de los colombianos que transiten por las carreteras del país.

¿Por qué nació la propuesta de ley?

Esta es una iniciativa de la senadora Norma Hurtado y el representante a la Cámara, Diego Caicedo. Los congresistas plantean estas medidas luego de que existieran diferentes estudios que evidenciaran el peligro que existe actualmente en las carreteras del país.

De izquierda a derecha: Norma Hurtado y Diego Caicedo, congresistas de Colombia. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Guillermo Torres Reina / Semana

Datos citados en investigaciones de entidades como Fundación Despacio (centro de investigación en movilidad), Red PaPaz y Dejusticia, revelan que el 89 % de los menores que viajan en vehículos no cuenta con protección adecuada. Por lo que han hecho un llamado urgente al Congreso para avanzar en la regulación obligatoria de estos sistemas.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana coinciden en que el uso adecuado de sistemas de retención infantil puede reducir hasta en 60 % las muertes infantiles en siniestros viales y disminuir entre 19 % y 80 % el riesgo de lesiones graves. Expertos advierten la importancia de los sistemas especializados.

“Los sistemas de seguridad convencionales, como el cinturón, no están diseñados para la anatomía infantil. Las sillas especializadas son esenciales para reducir el riesgo de lesiones graves”, señaló María Fernanda Ramírez, líder de movilidad sostenible de Despacio.

A pesar de que el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 reconoce su importancia, expertos advierten que, sin una obligación legal clara, su adopción seguirá siendo limitada.

Los autores de esta ley señalan que, de aprobarse esta ley, no solo se llenaría un vacío normativo, sino que enviaría un mensaje contundente para finalizar la legislatura: en Colombia, la vida de los niños y niñas sí es una prioridad.