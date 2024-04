Este es el botón de un carro automático que nadie conoce: sirve para desbloquear la palanca de cambios

¿Cómo se realiza este desbloqueo en un vehículo con transmisión automática?

Cuando un carro automático se queda sin batería o el alternador sufre daños y no le envía corriente a la batería, la palanca de cambios no se puede mover, así el conductor presione el freno, si el carro no enciende, la palanca de cambios no se va a poder mover.