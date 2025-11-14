Nueva medida de movilidad en la capital: vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció las nuevas medidas que la ciudad tomará frente al crecimiento desmedido de vehículos no registrados en Bogotá, que no pagan impuestos en la ciudad y por los que se han perdido cerca de 1,1 billones de pesos. Tendrán pico y placa dos sábados al mes.

La medida anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán empezará a regir a partir del primer semestre de 2026, y aunque no dio una fecha exacta para el arranque, sí confirmó que será la Secretaría de Movilidad la encargada de oficializar la fecha mediante sus cuentas oficiales.

La decisión llega tras identificar que cerca del 30 % de los carros que circulan por la capital están registrados en otros municipios, lo que implica que sus propietarios pagan impuestos fuera de Bogotá pese a utilizar diariamente la infraestructura vial de la ciudad.

Según los datos revelados por el alcalde, la ciudad pierde cerca de 1,1 billones de pesos por los vehículos que no tributan en la capital del país, pero que sí ruedan por sus calles.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la participación de vehículos nuevos matriculados en Bogotá ha caído de manera sostenida desde 2012, cuando alcanzaba el 37,3 %. Según el Distrito, esta tendencia afecta las finanzas locales y aumenta la presión sobre la movilidad, la calidad del aire y el ruido urbano.

Además de la restricción, la administración anunció un aumento significativo en la tarifa del pico y placa solidario para los vehículos no matriculados: pasará del 20 al 50 %. En contraste, quienes matriculen su carro en Bogotá no tendrán que asumir ni la restricción de los sábados ni el incremento en el valor del permiso.