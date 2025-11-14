Suscribirse

Bogotá

Nueva medida de movilidad en la capital: vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes

También se incrementará el costo en 50 % en el pico y placa solidario para los carros que no sean de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 12:11 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció las nuevas medidas que la ciudad tomará frente al crecimiento desmedido de vehículos no registrados en Bogotá, que no pagan impuestos en la ciudad y por los que se han perdido cerca de 1,1 billones de pesos. Tendrán pico y placa dos sábados al mes.

Contexto: Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

La medida anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán empezará a regir a partir del primer semestre de 2026, y aunque no dio una fecha exacta para el arranque, sí confirmó que será la Secretaría de Movilidad la encargada de oficializar la fecha mediante sus cuentas oficiales.

La decisión llega tras identificar que cerca del 30 % de los carros que circulan por la capital están registrados en otros municipios, lo que implica que sus propietarios pagan impuestos fuera de Bogotá pese a utilizar diariamente la infraestructura vial de la ciudad.

Contexto: Alcaldía de Bogotá tiene 15 días para trasladar a la comunidad emberá de la UPI La Rioja por orden de la Corte
La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Tendrán pico y placa dos sábados al mes. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Según los datos revelados por el alcalde, la ciudad pierde cerca de 1,1 billones de pesos por los vehículos que no tributan en la capital del país, pero que sí ruedan por sus calles.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la participación de vehículos nuevos matriculados en Bogotá ha caído de manera sostenida desde 2012, cuando alcanzaba el 37,3 %. Según el Distrito, esta tendencia afecta las finanzas locales y aumenta la presión sobre la movilidad, la calidad del aire y el ruido urbano.

Contexto: Todo listo para el ‘Cundinamarca Fest’: el evento ya cuenta con todos los permisos de la Alcaldía de Bogotá
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
La rotación del pico y placa puede ser modificada en cualquier momento por el Distrito. | Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Además de la restricción, la administración anunció un aumento significativo en la tarifa del pico y placa solidario para los vehículos no matriculados: pasará del 20 al 50 %. En contraste, quienes matriculen su carro en Bogotá no tendrán que asumir ni la restricción de los sábados ni el incremento en el valor del permiso.

La medida será reglamentada por la Secretaría de Movilidad, que definirá el calendario de sábados y los lineamientos de operación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dibujó una avalancha y un mes después se hizo realidad. El geólogo que habla con el Nevado del Ruiz: “Un paciente en cuidados intensivos”

2. EE. UU. publica primeras imágenes del portaviones más grande del mundo llegando al Caribe: Régimen de Maduro enciende las alarmas

3. Edward Porras expuso suceso paranormal en terminal de Bogotá; contó escalofriantes detalles: “Cada fin de semana”

4. Reabrió el Gobierno de Estados Unidos y esto pasó con los pagos del seguro social: lo que deben saber los beneficiarios

5. Atlético Nacional le abre camino a James Rodríguez: ídolo del club lo quiere fichar y lo aceptó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaSecretaría de Movilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.