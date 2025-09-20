Laura Tobón se ha convertido en una de las presentadoras más famosas de la actualidad en la televisión colombiana. Con su paso por programas como La voz kids, La vuelta al mundo en 80 risas, Estilo RCN, entre otros, Laura ha ganado una larga y reconocida trayectoria en la pantalla chica.

Además de esto, Laura también es una mujer demasiado activa en sus redes sociales, manteniendo contacto frecuente con sus seguidores.

Además, en sus cuentas, muestra grande parte de su vida como modelo, y también como mamá, pues desde el año 2021, desempeña este nuevo rol en su vida con su hijo Lucca, el cual tuvo junto a su esposo, el famoso empresario Álvaro Rodríguez.

Laura Tobón habló de las inseguridades en su físico y la relación con su embarazo

Recientemente, la reconocida presentadora estuvo como invitada en el pódcast Flores de Primavera de Juliana Velásquez y Selia.

En esta conversación, Laura abrió su corazón y habló de varios aspectos en su vida. Sin embargo, en el primer apartado publicado en la cuenta oficial del Instagram del pódcast, la también modelo habló del momento en el que vivió el embarazo de su hijo Lucca, pues en su mente estaba el perder el cuerpo de modelo.

“Llego yo al octavo, noveno mes, me miró al espejo y tengo ese rabo gigante, las piernas gigantes, los brazos grandes, ¿pues normal, sabes? Embarazada, normal, pero yo como vengo con esa huella que te conté en mi cabeza de: el metro, las medidas, la perfección”, dijo Laura en primera instancia, dejando ver que su mente estaba invadida por el pensamiento de que iba a perder su cuerpo.

Debido a esto y a no saber cómo manejar lo que estaba viviendo, mencionó que le daba “mucha ansiedad y me daban más ganas de comer”, dijo.

En medio de la conversación, Tobón dejó ver que se encontró en una dualidad muy fea entre sus deseos de comer y el saber que debía estar sana por su bebé.

“Yo creo que mi embarazo también se convirtió en atracones, en esa angustia de tengo que estar sana por mi hijo, pero a la vez que hambre, pero a la vez odio como me estoy viendo”, agregó.

La presentadora afirmó que este tema tuvo que llevarlo a ser motivo de charla con su psicólogo: “Eso yo también lo trabajé mucho con mi terapeuta, el tema de mi cuerpo”, señaló.

Por último, dejó claro que tomó la alternativa de hablarlo con el terapeuta debido a si otro bebé llega a su vida.