Laura Tobón reveló qué es lo más difícil de su relación con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, y la gente no sabe

Laura Tobón es una de las figuras públicas más influyentes en Colombia, destacándose por su trayectoria profesional como presentadora de televisión, modelo, empresaria y desde hace tres años, en su faceta como mamá.

Lucca, el hijo de la modelo, se ha ganado el corazón de los usuarios, gracias a su ternura y espontaneidad con la que se ha visto en los videos de Laura. Así como en su más reciente publicación, en la que aparecen con varios vestuarios que hacen referencia a lo que el niño quisiera ser cuando grande como superhéroe o astronauta.

Laura es muy activa en su perfil de Instagram, pues a pesar de haber confesado que era muy tímida para hablar frente a cámaras y que a veces todavía le da nervios, ha logrado alcanzar los cuatro millones de seguidores, compartiendo un poco más sobre su vida profesional y personal.

Hace unos días, la empresaria apasionada por la moda publicó un video en el que responde preguntas incómodas mientras se maquilla en el carro, dando a conocer información que muchos no conocían y revelando algunos detalles.

Laura Tobón respondió preguntas incómodas mientras se maquilla. | Foto: Captura de Instagram @laura_tobon

“Me da pena admitir públicamente que tengo un severo tema de sudoración. No me pregunten por qué, pero desde chiquita siempre he tenido mapa”, dijo Laura, lo que significa que es de manera excesiva y algunas veces se puede notar en la ropa, como en la imagen que agregó.

Luego, afirmó que la parte de su cuerpo que no le gusta son sus pies porque son muy grandes, es talla 41 y aunque recibe mensajes pidiéndole fotos, solo cuando estuvo embarazada las envió, pues sufre de juanetes, al igual que su mamá.

“Oigan he tenido esta pesadilla desde que nació Lucca. Lucca metiéndose a una piscina y no saliendo de ahí”, confesó Laura sobre su miedo más grande, pues en varias ocasiones ha demostrado que es muy nerviosa y más con su pequeño hijo.

La siguiente respuesta hizo sentir identificados a los fanáticos, pues Laura mencionó que lo más difícil de su relación con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, es al momento de dormir.

“Mis peleas constantes con Álvaro en las noches, cuando a él le encanta dormir con televisión, pero televisión no es una serie romántica. A él le encanta dormir con balacera, las películas de misterio, miedosas”, reveló Laura Tobón, mencionando que no le gusta porque ella prefiere el ruido blanco.