David Alonso gana en Moto2: la emocionante definición que le dio el Gran Premio de Hungría

Terminó siendo un domingo, 24 de agosto de 2025, inolvidable para David Alonso (Kalex). El corredor, que compite con la bandera colombiana en Moto2, se adjudicó el triunfo en el Gran Premio de Hungría, y los flashes lo apuntan directamente.

Alonso tuvo que luchar y escalar posiciones para lograr su victoria del día. No tuvo una buena salida, lo que lo bajó al puesto 11, pero dejó atrás el trago amargo y arrancó una escapada que es tendencia en la competencia.

El colombiano pisó a fondo y terminó siendo una definición memorable. En el segundo lugar apareció el brasileño Diogo Moreira (Kalex), y el podio del día lo cerró Manuel González (Kalex).

David Alonso tenía la ventaja de cara a la última curva del día, y aunque parecía que podía perder la posición en la cabeza ―pues Moreira le pisaba los talones― el gran ganador de la jornada aceleró con todo y terminó cruzando por lo alto la línea de meta.

Así las cosas, David Alonso ya empieza a escribir su historia en el Moto2. Viene de brillar en Moto3, donde consiguió una buena cantidad de triunfos que lo dejaron por todo lo alto, y ahora se hace con la primera victoria en su nueva categoría.

En cuanto a la clasificación mundial de pilotos, David Alonso aparece en el puesto 14 con 68 unidades. El gran líder sigue siendo Manuel González, con 204 puntos, seguido de su compatriota, Aron Canet (Kalex), que tiene 179. El top 3 lo completa Diogo Moreira con 173.

MotoGP en su web oficial: "Alonso hace historia tras una increíble lucha en la última vuelta"

Las reacciones al triunfo de David Alonso no paran. La misma web oficial de MotoGP destacó la histórica victoria del colombiano en la categoría Moto2, dejando atrás a un par de favoritos en Balaton Park.

“El rookie logra su primera victoria en la clase intermedia por delante de Diogo Moreira y Manuel González tras una batalla imperdible en el Balaton”, informó MotoGP.