David Alonso ganó el GP de Países Bajos y puso a sonar el himno de Colombia en Moto2: emocionante

David Alonso se hizo con el GP de Países Bajos, este domingo 28 de junio, cruzando la línea de meta con un tiempo de 35:33:175. Fue seguido por el español Manuel González, mientras que el top tres lo cerró Senna Agius.

Así las cosas, David Alonso hizo sonar el himno de Colombia en el GP de Países Bajos por Moto2, y la emoción se apoderó de las redes sociales. Aunque es colombo-español, corre bajo la bandera tricolor.

¡LA BANDERA E HIMNO DE COLOMBIA EN LO MÁS ALTO! 🇨🇴❤️



David Alonso representó de la mejor manera a todos los colombianos y generó mucha felicidad. 😍



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David Alonso y un final de infarto: la última curva lo definió todo y subió al podio en República Checa

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