Deportes

David Alonso ganó el GP de Países Bajos y puso a sonar el himno de Colombia en Moto2: emocionante

David Alonso puso a celebrar a su equipo, Aspar Team, quien no dudó en destacar el gran triunfo del corredor que compite bajo la bandera de Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de junio de 2026 a las 7:22 a. m.
David Alonso se hizo con el triunfo en el GP de Países Bajos, por Moto2.
David Alonso se hizo con el triunfo en el GP de Países Bajos, por Moto2. Foto: AP

David Alonso se hizo con el GP de Países Bajos, este domingo 28 de junio, cruzando la línea de meta con un tiempo de 35:33:175. Fue seguido por el español Manuel González, mientras que el top tres lo cerró Senna Agius.

Así las cosas, David Alonso hizo sonar el himno de Colombia en el GP de Países Bajos por Moto2, y la emoción se apoderó de las redes sociales. Aunque es colombo-español, corre bajo la bandera tricolor.

David Alonso en competencia en República Checa.
David Alonso y un final de infarto: la última curva lo definió todo y subió al podio en República Checa

En desarrollo...