Distrito alista la mayor transformación urbana de la calle 72: proyectan más de 12.000 viviendas y un nuevo centro de movilidad en Bogotá

La calle 72, uno de los ejes empresariales y comerciales más representativos de Bogotá, está llamada a vivir una transformación de fondo.

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La Administración Distrital presentó la Actuación Estratégica Calle 72, una apuesta de renovación urbana con la que pretende reorganizar este sector de la capital y consolidarlo como uno de los principales nodos de movilidad, vivienda y desarrollo económico de la ciudad.

La iniciativa contempla la construcción de más de 12.000 viviendas, entre ellas unidades de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), además de la creación de cerca de 92.000 metros cuadrados de espacio público.

El proyecto será liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y tiene como propósito convertir la calle 72 en un punto de conexión entre las dos líneas del Metro de Bogotá y las troncales de TransMilenio de la avenida Caracas, la NQS y la avenida carrera 68, fortaleciendo la movilidad y promoviendo un modelo de desarrollo orientado al transporte público.

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Metro de Bogotá intercambiador vial Calle 72 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

Según explicó RenoBo, la propuesta busca aprovechar el potencial del corredor para ampliar la oferta de vivienda, fortalecer el tejido económico y revitalizar el espacio urbano alrededor de la infraestructura de transporte masivo.

Asimismo, indicó que parte de las obras se financiarán mediante los mecanismos de cargas urbanísticas derivados del incremento de los nuevos desarrollos residenciales.

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Inicia construcción de intercambiador en la calle 72 con avenida Caracas en Bogotá Foto: Cortesía: Alcaldía de Bogotá

La actuación se desarrollará en un área de aproximadamente 140 hectáreas de la localidad de Barrios Unidos, comprendida entre la avenida Caracas y la carrera 68, y entre las calles 68 y 74.

La intervención impactará directamente a los barrios Concepción Norte, San Felipe, Colombia, Alcázares, Los Alcázares Norte, Once de Noviembre, La Merced Norte, Doce de Octubre, San Fernando y San Fernando Occidental.

Metro de Bogotá intercambiador vial Calle 72 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

Además de las nuevas viviendas, el Distrito proyecta corredores verdes, la recuperación ambiental de los bordes del Canal Salitre, la modernización de las redes de servicios públicos, nuevos equipamientos culturales y una reorganización del comercio para integrar las actividades económicas con los espacios residenciales y los de movilidad.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la actuación estratégica requerirá recursos cercanos a los 851.700 millones de pesos, mientras que la inversión prevista para su ejecución durante los próximos 20 años supera los 172.000 millones de pesos.

Intercambiador vial Calle 72 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de formulación ante la Secretaría Distrital de Planeación, paso previo a su adopción y posterior desarrollo.

El Distrito también destacó que el diseño del proyecto ha incluido procesos de participación con juntas de acción comunal, comerciantes, líderes barriales, colectivos ambientales, organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, con el propósito de incorporar observaciones y necesidades del territorio antes de iniciar su implementación.

Intercambiador vial Calle 72 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

La Actuación Estratégica Calle 72 hace parte de las 25 intervenciones urbanas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), mediante las cuales la administración busca transformar distintas zonas de Bogotá a través de proyectos que articulen vivienda, espacio público, sostenibilidad, desarrollo económico y movilidad durante los próximos años.